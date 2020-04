"Salviamo il turismo", le proposte di imprese e sindacati alla Regione Abruzzo

Investire 50 milioni di euro per s alvare e rilanciare il turismo abruzzese, una filiera che rappresenta una fetta importante del Pil regionale, dando lavoro - direttamente o attraverso un indotto che arriva anche all’artigianato – a migliaia di operatori e dipendenti disseminati in attività c ome a lberghi, r istoranti, t our o perator, a genzie di v iaggio, s t abilimenti b alneari, n oleggiatori con c onducente, c ampeggi, B&B, ag riturismi, g uide e a ccompagnatori. Ma che ora, per colpa della pandemia, rischia di dover fare i conti con cancellazioni in serie di prenotazioni, chiusure di attività, licenziamenti di dipendenti. E’ l’appello che quindici sigle espressione del mondo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, della cooperazione, della piccola industria e dei servizi ( Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria e Legacoop), oltre ai sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil e Ugl, hanno rivolto al presidente della Regione, Marco Marsilio, ed all’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo.

I l pacchetto, articolato in ben nove punti, affronta le emergenze del presente, ma cerca anche di guardare al momento della riapertura. La proposta, rivolta a tutta la filiera, prevede così la c ostituzione di uno specifico fondo di crisi del turismo, a tutela d ell e attività; la ca ncellazione dei tributi e delle tasse local i ( come quel l a di soggiorno) e regionali p er il 2020, con riduzione del 50% per tutto il 2021; l’er ogazione di liquidità con finanziamenti a fondo perduto; il sostegn o all ’occupazione con esonero dei contributi per almeno 3 anni; l’ esten sione a figure di guide e accompagnatori turistici, cicloturistici, alpine e media montagna, de i co ntributi a f ondo p erduto per modernizza re i l proprio apparato tecnico; l’ a gevola zione del la formazione e la crescita di piattaforme per investimenti turistici di sistema; la crea zione di un bonus vacanza “Viaggia in Abruzzo” per l’acquisto di ferie organizzate verso l a nostra regione pari al 50% della spesa prevista, con un massimo di 500 euro a persona, per un anno, che includa anche la stagione estiva ed autunnale 2021; la prev isione di trasporto g ratuito per un anno, sui trasferimenti interni regionali (treno-bus) per i possessori di contratti di soggiorno e vacanza stipulati con la filiera del turismo organizzato; la spinta a gli operatori ad utilizzare il DMS regionale (Destination Management System), ovvero la piattaforma web che permette agli operatori territoriali di presentare e gestire la propria offerta turistica.