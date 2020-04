Sul Gran Sasso la strada panoramica più bella d'Italia

Si trova in Abruzzo, secondo il portale di viaggi e turismo siviaggia.it, la strada panoramica più bella di tutta l’Italia. Precisamente una strada appenninica, un valico che scavalca a sud la catena del Gran Sasso e a nord i Monti della Laga. Stiamo parlando del Passo delle Capannelle, lungo la statale 80 del Gran Sasso d’Italia. Questo tratto, molto frequentato soprattutto in Estate dagli amanti delle moto e delle biciclette, collega la Valle del Vomano con la Valle dell’Aterno, rispettivamente in provincia di Teramo e di L’Aquila e corre lungo quella che è la strada turistica che attraversa il cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Si tratta di una strada che permette di immergersi nella natura più profonda dell’Appennino abruzzese; è percorribile in due sensi (da L’Aquila a Teramo e viceversa) e mostra scenari mozzafiato che spaziano dal mare (sul versante Teramano) all’imponente massiccio del Gran Sasso, passando attraverso pascoli, boschi e ampie distese pianeggianti. La parte più bella, tuttavia, è quella finale, quando si giunge al Passo delle Capannelle sui 1300 metri di quota. Il nome “Capannelle”, con molte probabilità, deriva dalle piccole capanne di pastori dislocate lungo tutto il territorio. Il valico, infatti, era principalmente utilizzato dalle greggi durante la transumanza dai monti abruzzesi verso le vicine zone di pianura.