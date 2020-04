Caterina 17 anni - PROFUMO DEL MONDO

Affacciandoti alla finestra, perso nel subbuglio dei pensieri, all’improvviso potresti provare una sensazione del tutto nuova: sentire il profumo del mondo.

Il profumo del mondo è così impercettibile, così ben radicato dentro di noi che forse solo quando ci allontaniamo da esso ne percepiamo veramente l’essenza. Perché il profumo del mondo è sostanza della vita. È la brezza del mare, pioggia sul terreno arso, prato in fiore, cemento delle case, ma è anche l’azzurro del cielo, il candore della neve, una gemma appena sbocciata, il sorriso di un bambino, il pianto di un uomo e il profumo della persona che ti è prossima. Come se in unico respiro si avvertissero tutte le fragranze del mondo senza distinzioni. Infatti noi non udiamo il battito del cuore o non sentiamo il respiro di ogni singola persona, eppure vi sono sette miliardi di respiri e battiti, ognuno diverso dall’altro e noi non ne facciamo distinzione in quanto siamo parte integrante dell’umanità stessa. Tale è questo profumo, è il mondo che si manifesta dentro di noi nella sua molteplicità, senza distinzioni. Il mondo che si mostra nel suo particolare, in quel divenire che è la vita.

Allora non serve viaggiare poi così lontano, perché la meraviglia del mondo è già sotto i nostri occhi. Anche la cosa più infima e insignificante ha il suo fascino, il suo mistero. Volgiamo quindi lo sguardo al piccolo per poi guardare al grande.

Il nostro viaggio più grande è sicuramente la vita. Tutti siamo pellegrini nella vita ed ecco che il profumo del mondo è essenza di questo viaggio. È un profumo così intrinseco, così difficile da captare, eppure quando lo scovi ne vivi tutta la meraviglia. Ciascuno di noi può sentirlo, solo se per un attimo distoglie la sua mente dalla concretezza del mondo e apre il cuore.