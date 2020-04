San Salvo, manutenzione e pulizia delle aree verdi e del lungomare

“Speriamo e crediamo nella ripresa di una vita seppur apparentemente normale, presumo dopo aver superato questa fase di emergenza da Covid-19. Per questo, non appena autorizzata dall’ordinanza della Regione, abbiamo avviato le attività di manutenzione del verde delle aree pubbliche e del lungomare di San Salvo. Il bilancio comunale non ci consente di poter pianificare con certezza tutti gli interventi che abbiamo in programma”. E’ il commento dell’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis nell’annunciare gli interventi messi in atto dall’Amministrazione comunale.

“Mancano, in termini di previsione, molte entrate vista la crisi economica, ma cercheremo di fare del nostro meglio” conclude Lippis.