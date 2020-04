I Sansalvesi al tempo del web si incontrano su “ sei di San Salvo se...”

Con il passare degli anni non cede l'interesse e l'interazione dei Sansalvesi nei confronti del gruppo Facebook " Sei di San Salvo se..."

Il gruppo composto da oltre 7500 membri è quotidianamente molto attivo ad oggi è gestito e moderato da Virginio Di Pierro che è, insieme a Mimmo Di Nardo amministratore (già presenti alla fondazione del "format").

Sabato, durate il Sagnitelle Day, c'è stato uno "storming" da parte dei Sansalvesi sui vari gruppi e con i vari hashtag; " Sei di San Salvo se..." ha collezionato oltre 200 post dedicati alla preparazione delle Sagnitelle confermandosi così punto di riferimento per la città e anche per chi in città non è fisicamente presente ma vede le proprie origini e radici