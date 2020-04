L’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo partecipa alla Giornata della Terra

L'Istituto comprensivo 2 di San Salvo con le classi terze della scuola primaria ha aderito all'iniziativa di Legambiente sulla giornata della terra del 22 aprile.

Molti genitori hanno taggato le foto dei propri figli che abbracciano un mappamondo con l'hashtag #abbracciamola#

L'istituto comprensivo di San Salvo 2 è attento ai temi sull'ambiente anche in questo periodo di didattica a distanza e ha a cuore che tutti gli studenti continuino a rispettare e ad amare la nostra adorata Terra.

Le classi hanno lavorato Con le docenti Maria Antonietta Iademarco e Vinciguerra Antonella molto durante tutto l'anno sul tema ambientale... hanno addirittura avuto una videoconferenza direttamente con il Polo Nord con una ricercatrice del CNR di Torino che ha spiegato ai bambini in diretta l'importanza del rispetto della natura e cosa fare per ridurre l'inquinamento.

Ci auguriamo che anche altri scuole portino a termine tali iniziative.