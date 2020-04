San Salvo, ecco le modalità di pagamento delle pensioni

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca segnala di aver ricevuto da Poste Italiane comunicazione sulle modalità per il pagamento delle pensioni che saranno anticipate per il mese di maggio dal giorno 27 di aprile fino al 2 maggio.

In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di maggio per San Salvo e San Salvo Marina sarà il seguente:

SAN SALVO

I cognomi: dalla A alla C lunedì 27 aprile

dalla D alla K mercoledì 29 aprile

dalla L alla P giovedì 30 aprile

dalla Q alla Z sabato 2 maggio

L’Ufficio Postale di via dello Stadio sarà aperto il 27, 29, 30 aprile dalle 8.20 alle 19.05 e il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

SAN SALVO MARINA

I cognomi: dalla A alla K lunedì 27 aprile

dalla L alla Z mercoledì 29 aprile

L’Ufficio Postale di via Vespucci sarà aperto il 27 e 29 aprile dalle 8.20 alle 13.35