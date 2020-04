San Salvo.net INFORMA con Matjan Academy: terza videolezione

La rubrica SanSalvo.net INFORMA con Matjan Academy (leggi) continua con la terza lezione (vedi lez. 1) (vedi lez. 2). Il Maestro Ottavio Tramonte prosegue il Project in virTus:

Ecco a voi un circuito a corpo libero da poter svolgere a casa senza la necessità di attrezzi. Mi raccomando ripetete il circuito per un massimo di tre volte, con una pausa di un minuto tra un circuito e l'altro.

- RUSSIAN SIT-UP

- PRIMITIVE SPINN

- PRIMITIVE FROG PUSH-UPS

- FRONT TORSION LUNGES

Questo è un circuito perfetto per tutti i tipi di sportivi, già in forma ma anche per chi vuole rimettersi in forma in poco tempo, poiché è un sistema di allenamento "globale" che costringe il corpo a lavorare molto, stimolando il metabolismo, la resistenza e lo stimolo neuro-muscolare.

Cosa vi consiglio:

Intanto prendetevi un piccolo spazio tutto vostro giornaliero, vi caricherà di energia sia fisica che mentale! Questo cambiamento è per voi stessi, dev'essere un obiettivo da perseguire, la MOTIVAZIONE dovete tirarla fuori da voi, deve diventare una soddisfazione giorno per giorno sapere che state riuscendo a scuotere qualcosa che prima, per mancanza di tempo, avete lasciato lì in sospeso.

--

Ottavio Tramonte