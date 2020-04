Simone giovane Chef - L'UMILTA'

Spesso quando rifletto sulle virtù penso che quella dell’umiltà sia la più fraintesa di tutte.

C’è chi pensa che essere umili vuol dire lasciarsi colpire, non stimarsi abbastanza, non sapersi far valere o peggio essere deboli. Invece essere umili significa sapere riconoscere la propria piccolezza e sapere ammettere i propri errori, significa essere cosi intelligenti da imparare da essi , ed essere tanto maturi da correggerli.

Quando si agisce con uno spirito orgoglioso, si trova resistenza , ma se si agisce con uno spirito di umiltà il mondo verrà in tuo soccorso. E cosa ancora più importante, l'Onnipotente verrà in tuo soccorso.

Essere umili non significa essere tolleranti o sentimentali nei confronti del male o di chi ci fa del male, l’umile sa resistere e combattere ma senza superbia.

Basta pensare a San Francesco D'Assisi, credo che il suo esempio cosi forte sia chiarissimo: con umiltà ha cambiato la sua storia e ha segnato la storia della Chiesa.

L’umile non è chi si accontenta, ma chi sa apprezzare tutto delle vita dalla quale non sarà mai deluso, perchè l’umile conosce i suoi talenti e sa riconoscere il tesoro che ha in se, ma è capace di farne una lode e non un vanto.

L’umile si sente ricco dentro, di una ricchezza che se vuole, può aumentare senza limiti perché non si compra con la potenza, ma con l’Amore e la Fiducia.

Ecco allora io credo che dopo questo tempo buio per l'intera umanità, tutti dovremmo vivere con più umiltà, nella consapevolezza dei nostri limiti, che forse abbiamo creduto di non avere più, e molto più attenti alle piccole cose per scoprire magari che ad un fiore per nascere basta anche poca terra ma poi tocca alle nostre mani averne cura.