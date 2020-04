I balneatori di San Salvo donano al reparto malattie infettive di Vasto un refrigeratore per medicinali, come atto di riconoscimento per l’importante lavoro svolto dalla Dottoressa Maria Pina Sciotti e tutto il suo staff, ogni giorno per combattere contro l’emergenza sanitaria nel nostro territorio.... hanno partecipato i Lidi PANFILO , HAPPY DAYS ,MIRAGE , HOTEL MILANO , L’ANCORA, PLAYA DEL SOL , LE MARINELLE, CONTROVENTO, PLAYA HERMOSA , LA CARAVELLA.