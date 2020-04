Mario Sapio e Pina Santoro: una coppia giovane all'interno della parrocchia San Nicola

Mario Sapio e Pina Santoro sono una coppia giovane che si prodigano molto per la parrocchia San Nicola.Sono molto presenti in tutte le manifestazioni che la parrocchia organizza.Insieme hanno 2 bellissimi bambini:Domenico e Arianna in cui dal primo momento che sono nati hanno portato gioia e felicita' ad entrambi.Sono anche componenti del coro parrocchiale "Gran San Nicola" .In tutto quello che fanno mettono sempre cuore,passione e amore.Vi auguro ad entrambi una buona vita.