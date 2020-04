Covid-19, salvadanai nei negozi e Pollutri acquista 43 saturimetri

Ha funzionato l'idea di lasciare salvadanai nei negozi del paese per una raccolta fondi popolare, alla quale tutti gli abitanti potessero contribuire anche con un euro per contrastare l'emergenza Coronavirus. Così Pollutri ha dato una bella risposta all'iniziativa lanciata dall'Associazione "Il canestro di frutta", raccogliendo fondi per l'acquisto di 43 saturimetri da destinare al Covid Hospital di Atessa e ai pazienti assistiti a domicilio.

«Abbiamo colto il messaggio della Asl Lanciano Vasto Chieti sull'importanza di questi dispositivi - dice Lilli D'Agostino, ideatrice della raccolta fondi -. Sono impiegati sia in ospedale sia sul territorio per rilevare difficoltà respiratorie fin dall'esordio e abbiamo scelto di destinare a tale finalità la somma raccolta».

Hanno contribuito anche la Cantina San Nicola, gli Amici della polenta, Macellerie Marcucci e Scampoli, mentre i salvadanai sono stati ospitati dalla Farmacia D'Ippolito, Alimentari Di Croce e Super Coal Piano di Croce, Frutta Cieri, Macelleria Marucci e La pecora nera, Panifici Cicchitti, Di Martino e Dottore.