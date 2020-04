Michele Fabrizio era un gran bravo parrucchiere e aprí il suo salone ma la vita gli riservò un incidente che lo segnò non poco e gli impedì di svolgere la sua professione. Piangemmo già allora disperati e piangiamo oggi la sua dipartita.

Amico sincero, sorridente, ironico animatore di un gruppo di sansalvesi che amavano trovarsi in fondo a via San Giuseppe in corrispondenza del "monumento", per discutere, confrontarsi e crescere assieme.

Ciao Michelino, un abbraccio dai tuoi amici e da tutti quelli che ti vollero bene. Che la terra ti sia lieve.