La maggioranza rassicura il Pd, “Convocata la conferenza dei capigruppo il 30 aprile”

Ci dispiace che il PD di San Salvo abbia interpretato l’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale nel periodo drammatico che stiamo attraversando, così come in tutta l’Italia e in tutto il mondo, causato dalla pandemia da coronavirus, come un modo per escludere la minoranza politica del Consiglio Comunale di San Salvo dalla partecipazione alle attività amministrative del Comune.

In realtà, fermo restando l’apprezzamento per l’atteggiamento di responsabilità dimostrato da tutte le componenti politiche della minoranza sansalvese, già espresso anche dal Presidente del Consiglio Comunale Eugenio Spadano, va ricordato che nel corso di questo delicato periodo non si sono tenute riunioni istituzionali, in quanto era necessario in primis salvaguardare la salute di tutti, compresi i consiglieri comunali sia di minoranza che di maggioranza.

Nel periodo suddetto, ossia dagli inizi di marzo e fino ad oggi, l’attività amministrativa del Comune è stata improntata, oltre che alla gestione delle attività ordinarie quotidiane, anche e soprattutto alla attenzione costante, da parte del Sindaco e della Giunta, all’applicazione e al rispetto delle norme discendenti dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti, e in proposito, per ciò che concerne i buoni spesa, il Sindaco si è avvalsa anche della utile collaborazione del PD locale.

Crediamo che l’attività svolta dal Sindaco sia stata encomiabile per l’impegno e l’attenzione riservati alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei nostri cittadini, così come lo è stato il lavoro della Giunta, cosa che non era semplice da gestire, così come continua a non esserla anche attualmente e fino a che non sarà finita la pandemia, perché si ha a che fare con un nemico invisibile e ogni decisione presa implica una responsabilità che spesso non fa dormire chi la assume.

Vogliamo pertanto rassicurare il PD di San Salvo, dicendo loro che non appartiene alla cultura politica di questa Amministrazione escludere i ruoli istituzionali dalle loro prerogative e che, in ogni caso, ciò che viene fatto in questo periodo riguarda una situazione straordinaria alla quale si spera possa seguirne presto un altro che ci riporti alla normalità, e che ognuno per la propria parte è giusto che contribuisca a gestire con senso di responsabilità.

Vogliamo anche rassicurare il PD circa la riapertura del mercato settimanale, facendo sapere che si tratta di una riapertura limitata al commercio alimentare, nel rispetto delle norme che governano questo periodo di emergenza, e allo scopo di dare una risposta, se pur minima, anche al commercio ambulante e alle persone che sono abituate a servirsene.

Infine ricordiamo al PD che il Presidente del Consiglio ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per giovedì 30 aprile, nella quale sarà presente il Sindaco che comunicherà, in attesa della convocazione del Consiglio per l’approvazione del Bilancio, ai componenti informazioni sulla attività amministrativa del Comune e sarà disponibile a confrontarsi su eventuali apporti che da loro verranno dati.