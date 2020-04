Il Pd San Salvo replica alla maggioranza, “Esistono le piattaforme digitali per dialogare insieme”

A onor del vero, la conferenza dei Capigruppo che si terrà il prossimo giovedì è stata indetta solo dopo sollecitazione da parte del Consigliere di minoranza, Fabio Travaglini che lamentava, come lamenta il Pd, di non esserci stata la giusta e doverosa informazione sull’attività amministrativa svolta dalla Giunta comunale.

Ma al netto di questo su cui non vogliamo alzare nessuna polemica, e al netto dell'unica collaborazione chiesta circa i buoni spesa, l’Amministrazione comunale in queste lunghe settimane di pandemia non ha MAI ritenuto giusto e doveroso coinvolgere l’opposizione circa le decisioni da prendere sulle varie ordinanze di chiusura e/o riapertura di luoghi o attività ed altro.

Afferma di non averlo fatto per "salvaguardare la salute di tutti" (salvo poi però fare riprese video per girare lo spot della donazione al San Pio ed altri spot).

Avrebbe potuto coinvolgere le minoranze (e non solo) facendo ricorso alle piattaforme digitali ormai ben note a tutti e anche molto utilizzate. Ma una gestione totalitaria dell'emergenza è quanto ha preferito fare.

Questo è stato ed è il solo e nostro unico rammarico.

Riteniamo che l’unione faccia la forza e saremmo stati pronti (e lo siamo ancora) a dare il nostro contributo e/o il nostro parere qualora ci fosse stato chiesto (e se ci verrà chiesto d’ora in poi).

E di certo lo avremmo fatto (e lo faremo ancora) in silenzio senza rivendicare nulla. Non è nella natura del Pd far questo. Ciò che ci sta a cuore, come riteniamo stia a cuore anche alla maggioranza, è la tutela della salute dei nostri cittadini e il bene della nostra Comunità.

Ma alla luce di quanto finora accaduto, è chiaro che l’Amministrazione comunale nell’unione e nella forza congiunta con l’opposizione non ci ha creduto (salvo quella chiesta agli altri sindaci del territorio da sbandierare poi alla stampa).

Pertanto come il Sindaco Magnacca si appella ai sindaci chiedendo unità, così il Pd di San Salvo si appella all'Amministrazione chiedendo unità per il bene della nostra città e del nostro territorio.

Di strada per uscire da questa pandemia ce n’è ancora tanta da fare.

Il Pd è pronto a collaborare, ma lo è sempre stato. La maggioranza di centrodestra è evidente che non lo è ancora.

Ci auguriamo pertanto che ci sarà un loro ripensamento circa il coinvolgimento con le opposizioni.