Bonus di mille euro a tremila famiglie fragili abruzzesi

Sono circa tremila le famiglie che beneficeranno del bonus di mille euro, una delle misure varate nel "Cura Abruzzo" dal Consiglio regionale per dare sostegno alla luce della emergenza coronavirus. Le domande pervenute alla scadenza del bando sono state oltre 19mila. La Giunta regionale ha deciso, rispetto ai criteri stabiliti dal disciplinare, di attribuire il massimo del contributo alle prime due fasce di priorità: nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza e nuclei familiari con almeno tre figli o altre persone a carico. A tale proposito, sono stati utilizzati tre dei cinque milioni assegnati: a breve si provvederà, in base alle economie restanti, a finanziare anche la terza fascia di priorità ovvero le famiglie con due figli a carico, fino ad esaurimento del fondo. Durante i lavori il governatore e gli assessori hanno convenuto sulla necessità di chiedere al Consiglio regionale di provvedere, con apposita legge, al rifinanziamento del bonus famiglia.