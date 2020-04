I ringraziamenti del Comitato Feste San Vitale: la tradizione ha resistito!

Nonostante le restrizioni dovute all’ emergenza sanitaria abbiamo comunque onorato San Vitale e i suoi tradizionali festeggiamenti. Certo in una forma ridotta, insolita. Sarà comunque ricordata nella storia forse più di altri anni. C’è stata una risposta positiva da parte di molti Sansalvesi che hanno preparato le Sagnitelle e poi i Taralli nelle proprie abitazioni: li ringraziamo tutti, uno per uno! Un ringraziamento particolare va anche alle testate locali che hanno condiviso l’iniziativa aiutando nella divulgazione. Menzione speciale per i gruppi Facebook cittadini quali: “ Sei di San Salvo se...” nella persona di Virginio Di Pierro, “San Salvo...ci piace” di Nicola Palma Ucci e Maria Napolitano che, con parrocchie3.1, ha anche trasmesso in diretta delle celebrazioni del nostro caro Don Raimondo Artese. Un ringraziamento a Don Beniamino per la ben voluta partecipazione alla funzione e benedizione del 28.

Un encomio a Don Vincenzo Giorgio che con il suo impegno rende possibile le trasmissioni quotidianamente anche per gli altri parroci durante questa quarantena.

Un saluto a tutti i membri della Parrocchia San Giuseppe, un abbraccio fortissimo a Don Raimondo.

le vostre foto potete cliccare sull’ hashtag #SagnitelleSVM2020 e TaralliSVM2020

Che il Martire nostro Patrono ci protegga! W San Vitale