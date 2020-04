Tre cuccioli di orso a spasso nelle campagne di Introdacqua

Tre cuccioli di orso, di circa due anni, da qualche giorno girano nelle campagne di Introdacqua e della vicina Vallelarga, frazione di Pettorano sul Gizio (L'Aquila). Secondo i Carabinieri Forestali, che insieme agli operatori del Parco nazionale della Majella sono stati subito allertati dai residenti, potrebbero essere cuccioli dell'orsa Peppina che a maggio dovrebbe tornare in calore e proprio per questo potrebbe aver allontanato i cuccioli, ormai autosufficienti. Proprio per tutelare l'incolumità degli animali i Carabinieri Forestali hanno avviato controlli su tutto il territorio, alla ricerca dei plantigradi così da poterli monitorare ed eventualmente applicare loro il radiocollare. I piccoli orsi conoscono bene il territorio, in quanto con la madre hanno fatto visita più volte ai pollai della zona, quindi molto probabilmente resteranno in zona nei prossimi mesi.