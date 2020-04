Annullato il 16esimo Trofeo Città di San Salvo ”Memorial Dino Potalivo”

Il Coordinamento Organizzativo del 16° Memorial Dino Potalivo, Gara podistica su strada organizzata dalla ASD Podistica San Salvo, programmata per sabato 20 giugno 2020, vista la situazione di emergenza sanitaria, che a tutt'oggi non consente di programmare in sicurezza lo svolgimento della manifestazione sportiva, decide di ANNULLARE l'appuntamento previsto il 20 giugno a San Salvo (CH).

Ne segue il nostro assoluto impegno nel riprogrammare l'evento nel 2021 a data da destinarsi.

Confidiamo nella comprensione da parte delle istituzioni coinvolte, e di tutte le aziende commerciali che hanno dimostrato interesse a supportare l'evento 2020.

A questo proposito, sarà nostra cura, continuare a rapportarci con tutte queste realtà nei prossimi mesi, al fine di ritrovarci tutti insieme e più forti nel collaborare ad uno straordinario 16° MEMORIAL DINO POTALIVO edizione 2021.