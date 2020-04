Il mercato di questa mattina si è tenuto nel rispetto delle regole

A San Salvo oggi 30 Aprile 2020 siamo Non oltre le misure consentite dal 4 maggio. Il nuovo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte spiega alla lettera z pagina 8 del decreto articolo 1 quanto segue: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato uno, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, Purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi indipendentemente dall'attività svolta, i mercati, Salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Nella pagina 22 del decreto del 26 4 2020 Allegato 1 Commercio al dettaglio alla quarta voce degli esercizi che possono riaprire prima del 4 maggio rispettando tutte le misure di contenimento per il diffondersi del covid19 troviamo minimercati come quello che si è tenuto oggi, ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari. Nello specifico il mercato di oggi che si è tenuto nella sola piazza di via Alcide De Gasperi Era solo per la vendita di servizi alimentari. Il traffico pedonale all'interno dell'area Mercatale era davvero minimo tenendo conto di chi tra Gli avventori, ha saputo utilizzare non solo il buon senso ma, anche l'intelligenza di sapersi comportare come nei giorni scorsi: esco, Faccio la spesa e torno a casa!sul traffico veicolare, purtroppo qualche errore è stato fatto ma, a mio avviso non bisogna solo risalire al sindaco e ai vari assessori per puntare il dito, questo maledetto dito sempre pronto a nascondere anche quello che è davanti agli occhi di tutti, bisogna risalire come dicevo anche ai vari dipendenti, che Dagli uffici indicano i modi di disposizione non solo delle attività che operano su strada ma, che dovrebbero tener conto anche del traffico pedonale e non, di creare ingressi uscite apposite proprio per far capire ahimè che il mercato Non sarà mai più come prima perlomeno, fino a quando il Covid 19 non sarà davvero debellato. Nessuno cara lettrice o chi si nasconde dietro questo pseudonimo vuole sfidare la sorte. Noi commercianti ci abbiamo messo Tutto il nostro buon senso, affinché le regole imposte venissero rispettate! Da commerciante piccolo imprenditore dico ho bisogno di tornare a lavorare perché in questo momento è la mia unica fonte di reddito, da cittadina non mi sono sentita abbandonata ed ho rispettato e fatto rispettare in casa le regole ancora una volta imposte da questa pandemia. Quando cara lettrice dichiara "l'auspicio è che qualcuno riprenda le file della situazione che sta precipitando,", A cosa si riferisce? Al fatto che noi commercianti che operiamo su suolo pubblico e non solo alimentari dobbiamo collassare e chiudere? Così per ironia e mi creda è la prima volta che non credo mentre glielo chiedo veniamo a mangiare a casa sua? sarà pronta per pagarci le spese lei e tutti i suoi sostenitori? Si meraviglia che siamo interessati all'economia di sansalvo!!! Io lo sono sempre stata! E guardo anche i miei introiti non posso vivere nell'incertezza. Se anche lei sceglie il negozio più conveniente i lavoratori in nero, Beh allora le sue signora sono solo polemiche sterili. Noi commercianti che operiamo su suolo pubblico paghiamo le tasse in Serie A ma, per le grandi istituzioni siamo commercianti di Serie D. Infine i tanto agognati aiuti dello Stato a cui si riferisce sa che cosa sono? Uno schiaffo alla dignità di tutti noi imprenditori grandi e piccoli. La lascio con una domanda e se lei o suo figlio o sua figlia oggi foste stati al mio posto? Lei vuole pensare alla salute e non alle attività commerciali? Complimenti signora, Io invece per permettermi di stare bene devo lavorare. Senza alcun rancore chiunque lei sia Maddalena.