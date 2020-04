Il podismo in Abruzzo ai tempi del coronavirus: grande adesione per l’evento Vivi Casa

Nel mondo podistico, l’allenamento indoor continua ad offrire nuove ed allettanti opportunità per tenersi in forma in piena quarantena e nell’attesa di un allentamento delle restrizioni imposte dai decreti governativi causa Coronavirus.

Dopo il successo del Sogno Vivicittà del 19 aprile scorso, ecco la proposta di Atletica Cologna Spiaggia con il nuovo appuntamento virtuale denoniminato Vivi Casa aperto ai podisti di ogni età e su impulso dello staff di Atletica Uisp Abruzzo e Molise.

Fornendo il proprio contributo con una foto o un video postati sui canali social Facebook e Instagram, in tanti hanno partecipato correndo su un tapis-roulant, nel proprio giardino di casa e nelle vicinanze della propria abitazione nel rispetto delle prescrizioni per la tutela della salute pubblica.

Vivi Casa è stata un’altra bella iniziativa come segnale di rinascita e di ripartenza per tutta la community del podismo abruzzese che vuole tornare a correre e a gareggiare senza troppi vincoli e in piena salute.