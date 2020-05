Stagione estiva, il sindaco di San Salvo propone un sostegno economico ai Comuni per il controllo delle spiagge libere

Quali le linee guida generali che balneatori e operatori turistici dovranno adottare in vista della apertura della stagione estiva e quale tipo di affidamento, vigilanza e controlli saranno adottati relativamente alle spiagge libere per garantirne la fruibilità in sicurezza da parte del pubblico.

Queste le tematiche al centro della riunione convocata dal Presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha avuto luogo questa mattina all'Aquila tra la Regione, amministratori di comuni costieri, balneatori e associazioni di categoria e datoriali che operano nel settore del turismo balneare.

A proposito di spiagge libere, Marsilio ha richiamato l'attenzione dei presenti sul fatto che, non essendo disponibile un budget specifico, "non sarà facile mettere in piedi in pochi giorni una organizzazione tale da poter fare controlli puntuali e capillari in modo da rendere sicuri e accessibili questi arenili", ma che comunque questa azione si rende necessaria allo scopo di garantire il diritto di accesso ai cittadini e per la loro sicurezza.

All'incontro, hanno partecipato anche gli assessori regionali Mauro Febbo (Turismo) e Nicola Campitelli (Demanio Marittimo).

"Dopo le industrie del manifatturiero che rivestono un grande ruolo strategico a livello nazionale e internazionale", ha detto Febbo, "c'è la necessità, oggettivamente riconosciuta da tutti, che anche il comparto delle imprese del turismo riparta al più presto, che con la sua capacità di generare il 13-14 per cento del prodotto interno lordo, fa da traino ad altri settori come quello della ristorazione, del commercio e dell'agricoltura". Secondo l'assessore, a causa dell'emergenza sanitaria in atto che vieta gli spostamenti da uno stato all'altro e da una regione ad un'altra se non per comprovati motivi di urgenza o di salute o di lavoro, il turismo, sia balneare che interno, potrà contare quest'anno solamente sulle presenze 'domestiche' essendo ridotto a zero il tasso delle presenze straniere.

Tra le linee guida che saranno emanate dal Governo nazionale per l'utilizzo delle spiagge in concessione, quali il rispetto del distanziamento interpersonale, i percorsi di accesso alla spiaggia, il salvamento, il posizionamento degli ombreggi e l'uso dei punti di ristoro, Febbo ha previsto che ci saranno anche quelle relative alle spiagge libere, la cui sicurezza, se non garantita, costituirà un ostacolo alla riapertura degli arenili; Febbo: "se non si superano questi problemi, il Governo non ci riaprirà gli arenili il primo di giugno, data che è stata individuata dallo stesso Governo".

Campitelli ha ricordato che in sede di conferenza dei presidenti delle Regioni e Provincie Autonome è stato approvato all'unanimità un documento, attualmente al vaglio del Governo nazionale, nel quale viene individuata una serie di punti strategici per pianificare la riapertura della stagione e per garantire la piena sicurezza del cittadino quando si reca su una spiaggia.

Campitelli ha parlato della proposta delle Regioni al Governo dell'annullamento dei canoni di concessione o, in subordine, di applicare la sospensione del 50 per cento. Inoltre, l'assessore al demanio marittimo ha chiesto in sede di Conferenza delle Regioni la salvaguardia e la piena applicazione della Legge n. 145/2018 cosiddetta "Legge Centinaio" per l'estensione a 15 anni per le concessioni del demanio marittimo. Campitelli: "Oggi le spiagge libere sono a carico dei comuni e se così deve essere anche in questo momento, occorrono risorse anche economiche per aiutare i comuni".

Queste le principali esigenze e proposte avanzate da amministratori pubblici, associazione e operatori presenti: