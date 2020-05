Benvenuto maggio, nel pieno della primavera e con i colori più belli della natura

Maggio è il terzo e ultimo mese della primavera nell'emisfero boreale, dell'autunno nell'emisfero australe e consta di 31 giorni.

Il nome Maggio deriva dal corrispondente mese dell'antico calendario romano Maius, così detto in quanto dedicato alla divinità latina Maia, dea dell'abbondanza e della fertilità, che rappresenta la grande madre terra. Negli antichi riti, il primo giorno del mese di maggio il flamine del dio Vulcano sacrificava in onore della dea Maia, essendo questa moglie di Vulcano secondo la religione romana.

Nella cultura cristiana maggio è il mese dedicato alla Madonna con particolare utilizzo della devozione del Santo Rosario.

I segni zodiacali di maggio sono Toro (fino al giorno 20) e Gemelli (dal giorno 21).

A maggio la primavera è giunta nel proprio momento migliore. I colori della frutta e della verdura di questo periodo preannunciano la stagione estiva ed è il momento giusto per dedicarsi all’orto sia per quanto riguarda le semine che per il raccolto.

Cosa seminare a maggio: il mese di maggio è una vera e propria festa per la semina, da effettuare finalmente direttamente nell’orto o nei vasi disposti sul balcone, sul davanzale, in terrazzo o in giardino. È possibile seminare numerosi ortaggi estivi, come le zucchine, le melanzane, i peperoni ed i pomodori, oppure effettuarne il trapianto. Per quanto riguarda i frutti, si seminano angurie e meloni e si trapiantano i mirtilli. Tra le erbe aromatiche è possibile seminare basilico e prezzemolo. Non dimenticatevi della semina di: asparagi, barbabietola, bietola da coste, broccoli, cardi, carote, cavoli, cetrioli, fagiolini, fagioli, indivia, lattuga, peperoncini, peperoni, piselli, porri, rucola, scarola, sedano, zucca e verza.

Si consiglia di seminare cavoli e verze in semenzaio, all’aperto ma riparando i germogli dal sole troppo diretto e in piena terra fagioli, fagiolini, piselli, lattuga, rucola, bietole da coste, meloni, angurie, barbabietole, asparagi, carote, pomodori, indivia. Zucchine classiche, zucchine tonde e peperoni possono essere seminati in semenzaio per comodità. È possibile procedere al trapianto di quanto coltivato in precedenza in semenzaio, ad esempio: zucchine, pomodori, peperoni, sedano, peperoncini, melanzane, indivia, basilico, cetrioli.

Cosa raccogliere a maggio: se le semine effettuate in precedenza saranno andate a buon fine, magari anche grazie al ricorso ai semenzai, in modo da proteggere i germogli e le piantine da un clima non sempre esattamente primaverile, è prevedibile un ricco raccolto per il mese di maggio. Si raccoglieranno sia ortaggi, che erbe aromatiche e frutta di stagione. Nel frutteto si potranno raccogliere albicocche, nespole, le prime pesche, fragole, pere, ciliegie, limoni e pompelmi. Numerosi saranno gli ortaggi di stagione, con particolare riferimento agli spinaci ed agli asparagi. Tra le erbe aromatiche da raccogliere troviamo prezzemolo, basilico, rosmarino, erba cipollina, menta, salvia, melissa, origano e acetosella. Ma anche amarene, aneto, camomilla, carciofi, carote, cipolle, cipollotti, fagioli, indivia, lamponi, lattuga, limoni, malva, piselli, rabarbaro e ravanelli.

Cosa comprare a maggio: asparagi, bietole, carciofi, cardo, carote, nespole, cavoli, cicoria, cipolle, fagiolini, finocchi, insalata, pomodori, radicchio, ravanelli, rucola, sedano, spinaci, zucchine. Si trovano anche gli ultimi kiwi e le ultime arance e abbondano mele e fragole. A fine mese è possibile mangiare le prime albicocche e le prime ciliegie. Si trovano fave fresche, piselli freschi e patate novelle.