Tirocini extracurriculari: nuova ordinanza regionale prolunga la sospensione fino al 17 maggio

I tirocini che prevedono la presenza in azienda del tirocinante seguitano ad essere sospesi fino alla data del 17 maggio prossimo. Lo stabilisce l'ordinanza n. 51 del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, firmata e pubblicata nel pomeriggio di ieri. Rispetto alle precedenti ordinanze in materia di tirocini extracurriculari, il nuovo provvedimento presenta due importanti novità: la possibilità di svolgimento del tirocinio a distanza (smart training) da parte del tirocinante "laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale anche in modalità smart working"; e la circostanza che a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza è possibile avviare nuovi tirocini extracurriculari esclusivamente nella modalità indicata in precedenza, in smart training ove ne ricorrono le condizioni. L'ordinanza specifica inoltre, sempre all'art. 2, che "l'attivazione del tirocinio in smart training è consentita laddove l'attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile a distanza e la stessa sia coerente con il Progetto Formativo Individuale e funzionale all'elaborazione di un Project Work. Il tirocinante dovrà disporre di tutte le necessarie strumentazioni informatiche e connessioni, eventualmente anche messe a disposizione dal soggetto ospitante. Deve essere, poi, garantito, da remoto, il costante affiancamento al tirocinante da parte del tutor aziendale". Le novità inserite nell'ordinanza n. 51 non riguardano i tirocini attivati nell'ambito del programma Garanzia Giovani, che dunque rimangono sospesi. Nei prossimi giorni il Dipartimento Lavoro-Sociale predisporrà una circolare esplicativa.