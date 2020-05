San Salvo.net INFORMA con Matjan Academy: quarta videolezione

La rubrica SanSalvo.net INFORMA con Matjan Academy (leggi) continua con la quarta lezione (vedi lez. 1) (vedi lez. 2) (vedi lez. 3). Il Maestro Ottavio Tramonte prosegue il Project in virTus:

Non sottovalutarti mai, ognuno di noi è capace di migliorare, basta non perdere la stima in noi stessi, ed eseguire questi 4 semplici esercizi a casa tua:



1. EASY RENEGADE ROW

2. SIDE BRIDGE

3. ALTERNATING TIGER

4. GLOBET SQUAT + JUMP



Alla Matjan Academy crediamo che la ripresa delle attività sportive sia il modo più naturale per potenziare il sistema immunitario e ritrovare uno stato di salute ottimale per tutti dai bambini agli anziani.



Quindi diamoci dentro!