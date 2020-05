Una proposta per andare al mare in sicurezza

In questi giorni la Regione sta pensando di gestire le spiagge libere tramite un’app e con ombrelloni già posizionati. Secondo me è un rimedio che potrebbe creare un grande caos sia di organizzazione ma anche di gestione. Mi viene da pensare ad esempio alle persone anziane che non hanno dimestichezza con il cellulare o anche alla sanificazione delle sdraio. La cosa più semplice sarebbe creare delle postazioni 4mtx4mt e delinearle con dei picchetti in gomma e nastro rosso così da lasciare tra una postazione e l’altra un corridoio di 1mt. Ogni postazione può essere occupata da una singola famiglia che decide di piantare il proprio ombrellone o mettere semplicemente degli asciugamani.

A tutto questo va aggiunto il controllo dei vigili o dei preposti per verificare che ogni area sia occupata da un solo nucleo familiare.

Chi arriva per primo sceglie la postazione più adeguata alle proprie esigenze.