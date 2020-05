Cominciamo a parlare di sistema immunitario

I virus compaiono sulla terra circa 500.000.000 di anni fa (considera che i vertebrati compaiono 150.000.000 di anni fa) ed hanno avuto da sempre il "ruolo" di sviluppare nell'uomo primordiale l'immunità chiamata adattiva che , diversamente dall'immunità innata (Natural killer) sono la parte più specializzata nel fronteggiare tutti gli antigeni che entrano in contatto con il nostro organismo attraverso i linfociti T (timo)..questo il meccanismo dalla notte dei tempi. L'era moderna ha contribuito con i vaccini in questo delicato compito (considera che ogni anno circa 2500000 di persone si mettono a letto per tali ricorrenze), limitando , di fatto, quella che un tempo era un sistema naturale di selezione dell'uomo e che fino ad un secolo fa ci ha consentito di varcare la soglia del terzo millennio.. è chiaro che oggi il mondo globale si trova ad affrontare questa allarmante situazione privi delle metodiche artificiali che sin qui ci hanno accompagnato ed è probabile che questo dramma sia assimilabile a quello di una ipotetica interruzione mondiale della ad es. connessione.. cioè siamo tornati ad essere primordiali di fronte a questa battaglia micro-organica. Pertanto non voglio né sminuire ne tantomeno enfatizzare questa crisi sanitaria , ma è doveroso dire che è evidente la fragilità del sistema globale, come pure è evidente che nel tempo ci siamo indeboliti dal punto di vista fisico, perché gli asintomatici positivi ci sono sempre stati, allora mi chiedo non sarebbe stato più semplice cogliere...

