Pulizia del verde pubblico e del lungomare

“Se avessimo potuto avviare la sistemazione del verde pubblico e del lungomare prima della scorsa settimana l’avremmo già fatto. Eravamo pronti, come del resto è sempre stato negli anni precedenti, ma purtroppo siamo stati bloccati perché in attesa del via libera del presidente Conte, anche in considerazione delle norme di sicurezza per la tutela degli operatori addetti ai lavori ai fini del distanziamento sociale”. A dirlo l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis che segnala come già da giorni il personale è impegnato, dopo il via libera della scorsa settimana, nella pulizia degli spazi verdi che stanno riguardando anche le aree giochi, seppur interdette all’utilizzo dal decreto del governo. “Appare stucchevole il tentativo di voler polemizzare anche su questi aspetti in questo tempo di fermo a causa del Covid-19 per denigrare la propria città – aggiunge Lippis – perché gli atti comunali parlano chiaro. Le gare sono state avviate e completate già da diversi mesi avendo dato incarico a due ditte che si occupano, ognuna per la propria parte, alla sistemazione della città e della marina”.

La ditta specializzata ha proceduto a un primo intervento di pulizia del litorale a cui farà seguito il livellamento della spiaggia. Mentre in settimana inizierà la derattizzazione e si procederà al trattamento disinfestante delle larve e delle zanzare mentre nei prossimi giorni sarà diffuso il successivo calendario della disinfestazione che prevede diversi passaggi per tutto il perdurare della stagione estiva.