Rigopiano: il processo rischia un nuovo rinvio per emergenza Covid

Non bastavano i rinvii continui, le lungaggini della giustizia, le lacrime dei parenti a implorare giustizia. A mettere in forse il proseguimento, in tempi decorosi, del processo per la strage di Rigopiano, ora potrebbero essere anche gli strascichi dell'emergenza coronavirus. Presa per buona la data del 10 luglio prossimo come nuova udienza (le difese non hanno infatti ricevuto alcuna notifica ad oggi), è difficile ipotizzare la celebrazione in una aula del Tribunale di Pescara certo non adeguata a mantenere le distanze sociali difficilmente archiviate da qui ai prossimi due mesi. Da qui la lettera che l'avvocato Romolo Reboa, che assiste i familiari di alcune vittime, ha inviato tra gli altri al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al presidente del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea e al sindaco di Pescara Carlo Masci.