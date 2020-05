Lavarsi le mani, perché? L'igiene ai tempi del Coronavirus

Lavarsi le mani, perché? E’ la domanda alla quale rispondono gli operatori sanitari della Asl Lanciano Vasto Chieti in una serie di brevi video realizzati dalle singole unità operative in occasione della Giornata dell’igiene delle mani e delle cure pulite e sicure, promossa per domani, martedì 5 maggio, dall’Organizzazione mondiale della sanità.

I video, realizzati da infermieri e ostetriche, vengono pubblicati in queste ore su Facebook e sugli altri canali social @asl2abruzzo dell’Azienda sanitaria locale. L’iniziativa è promossa dal Gruppo operativo del Comitato infezioni ospedaliere, dall’unità operativa Qualità accreditamento e rischio clinico e dal Servizio aziendale professioni sanitarie.

Il 2020 è anche l'Anno dell'infermiere e dell’ostetrica e, proprio in questi giorni, ricorre il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, considerata la prima infermiera moderna e la prima a parlare di prevenzione del rischio clinico e di correlazione tra igiene e infezioni correlate all’assistenza. L’igiene delle mani è uno strumento fondamentale per la prevenzione delle infezioni, soprattutto in questo periodo per sbarrare la strada al Covid-19.

Playlist Facebook ⏯ https://www.facebook.com/watch/asl2abruzzo/262927008182385/