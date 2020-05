Il Comune di San Salvo espone la bandiera della Croce Rossa Italiana

Il Comune di San Salvo ha oggi esposto la bandiera della Croce Rossa Italiana nella Giornata Mondiale della Croce Rossa.

Questa mattina i volontari hanno consegnato al sindaco Tiziana Magnacca il vessillo che è stato collocato all’ingresso della sede comunale.

“E’ un gesto di sincera e affettuosa di vicinanza alla Croce Rossa Italiana che, assieme alle altre associazioni di Protezione civile, anche in questa emergenza coronavirus, ha garantito attività di supporto e di assistenza alla popolazione locale” commenta il sindaco di San Salvo.

“Inoltre quest’anno questa Giornata ha una dedica particolare per il personale sanitario – aggiunge il sindaco –. Il motto scelto è Keep clapping (continua ad applaudire) per sostenere il personale medico-sanitario e i volontari della Croce Rossa impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia del Covid-19”.