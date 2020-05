Erogati dalla Regione 3 milioni ai Comuni da destinare alle insfrastrutture

Nella seduta di ieri della Giunta regionale sono state assegnate le risorse finanziarie stabilite dal maxi-emendamento alla legge di stabilità 2020, che prevede la ridistribuzione degli oltre 3 milioni di euro per i Comuni e le Province. Lo rende noto l’assessore al Bilancio, Guido Liris, che spiega “in aggiunta ai 400 mila euro, ex art.6 della legge di stabilità, (al Comune di Pescara, euro 200.000,00 per il potenziamento e miglioramento degli impianti arborei; al Comune di Chieti euro 100.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria del Planet beach stadium e per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ammodernamento del museo d’arte Barbella; alla Provincia di Teramo, euro 100.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali), è stato deliberato lo stanziamento di ulteriori 3.210.000,00, in base alla seguente ripartizione: 1.565.000,00 per “Territorio e Ambiente”, 1.040.000,00 per “Infrastrutture e Trasporti”, e 605.000,00 per “Sviluppo economico e Turismo. In particolare – precisa l’Assessore - l’art.27 “Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale”, stabilisce la divisione tra i Comuni abruzzesi assegnatari”.