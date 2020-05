San Salvo.net INFORMA con Matjan Academy: quinta videolezione

La rubrica SanSalvo.net INFORMA con Matjan Academy (leggi) continua con la quinta lezione (vedi lez. 1) (vedi lez. 2) (vedi lez. 3) (vedi lez. 4). Il Maestro Ottavio Tramonte prosegue il Project in virTus:

Studi scientifici sempre più numerosi evidenziano una positiva influenza dell’attività fisica in generale sul sistema immunitario.

Ogni singolo momento dedicato all’attività fisica rafforza già il sistema immunitario, ma la somma totale di ogni seduta di allenamento nel tempo esercita sull’organismo un’azione protettiva ancora più interessante, quindi piuttosto che allenarsi due ore una tantum, molto meglio fare del movimento ogni giorno, per meno tempo.

Attivare il corpo con il movimento significa aiutarlo non soltanto da un punto di vista muscolare, osseo e articolare, ma anche relativamente alla salute di altri apparati, sistemi, tessuti. Significa ridurre lo stato di infiammazione dell’organismo che apre le porte a moltissime condizioni patologiche e virali.



L’attività fisica è dunque una forma di prevenzione contro ogni virus. Ora, se l’obiettivo è rimanere in buona salute con una valida difesa immunitaria, va da sé che ci si muova in maniera funzionale, come insegniamo alla Matjan Academy con il METODO WTA!

FORZA!

--

Ottavio Tramonte