Ripresa delle celebrazioni liturgiche il 18 maggio. Le inidicazioni del vescovo Forte

Anche nella diocesi di Chieti–Vasto, l’arcivescovo Bruno Forte ha disposto la riapertura delle celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei fedeli, come da protocollo sottoscritto dal Governo e dalla Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, dal prossimo 18 maggio.

Il vescovo comunica: "La Messa Crismale – evento espressivo dell’unità della Chiesa diocesana intorno al Vescovo – non ha potuto essere celebrata il Giovedì Santo 9 aprile a causa della pandemia dovuta al CoViD-19. Se le condizioni lo consentiranno – e dunque con l’impegno di darne conferma subito dopo il 18 maggio, termine della cosiddetta Fase 2 di uscita dal confinamento – celebreremo la Messa Crismale in Cattedrale sabato 30 maggio p.v. alle ore 10,00, esclusivamente con la partecipazione dei presbiteri e dei diaconi, diocesani e religiosi, dei seminaristi diocesani e di una ristretta rappresentanza dell’USMI e della Consulta delle Aggregazioni Laicali.

Il numero limitato di partecipanti consentirà di rispettare il distanziamento fisico richiesto fra le persone. In quell’occasione verrà consegnata la programmazione per l’anno pastorale 2020-2021.

Cadono il pellegrinaggio mariano Pollutri-Casalbordino dell’ultimo sabato di maggio e l’incontro presbiterale del 9 giugno, mentre restano confermate le ordinazioni presbiterali del 25 giugno, con l’impegno di limitare al massimo la partecipazione dei fedeli.

Per la celebrazione delle cresime – rimandate a causa del confinamento – l’Arcivescovo concede a tutti i Parroci che lo chiederanno di celebrarle nella propria Parrocchia domenica 11 ottobre p.v., festa della Mater Populi.

Offriamo a Dio - conclude mons. Forte - i sacrifici che la pandemia ci sta chiedendo per il bene di tutti e di ciascuno, e in particolare preghiamo per chi è rimasto vittima di questo terribile virus".