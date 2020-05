Le ricette della domenica: le sise delle monache

Il nome del dolce “sise delle monache” ha una origine non del tutto sicura, ma la leggenda narra che le suore (monache) inserivano al centro del petto una protuberanza per evitare di rendere troppo evidente i seni (sise). Molto probabilmente invece si faceva riferimento ai tre massicci montuosi più alti dell’appenino (Gran Sasso d’Italia, Maiella e Sirente-Velino).

Le sise delle monache (o anche sise de mòneche) sono il dolce tipico di Guardiagrele e hanno ottenuto vari e importanti riconoscimenti, tra cui l’iscrizione nell’elenco dei prodotti tipici di qualità redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l’inclusione nell’Atlante dei prodotti tipici del Parco Nazionale della Majella e la chiocciolina di Slow Food, che premia i prodotti di qualità eccellente.

Sono dolci costituiti da due strati di pan di spagna ripieni di crema pasticcera con la forma di tre protuberanze, spolverate di zucchero a velo.

Ingredienti:

80 g di zucchero

4 uova

70g di farina 00

35g di fecola di patate

La buccia di mezzo limone non trattato grattugiata

Una presa di sale

Vanillina

Zucchero a velo

Preparazione:

Montare i tuorli in una terrina aggiungendo un terzo dello zucchero, la vanillina e la buccia di limone. Una volta montato, unire la farina e la fecola setacciate, amalgamare bene l’impasto che dovrà risultare molto duro.

In un’altra terrina montare gli albumi con il sale e il restante zucchero. Quando avranno iniziato a montare, mettetene circa un terzo nel composto dei tuorli e con l’aiuto di una frusta mescolate in modo da ottenere un composto più morbido e senza grumi.

Dopodiché finire di montare i restanti albumi, unire tutto il composto, usando un mestolo di legno e girando dal basso verso l’alto, per evitare che si smontino.

Con un sacchetto da pasticcere, formate tre punti abbastanza alti su carta da forno o su stampi per muffin e infornate in forno preriscaldato a 160°-170° per circa 25-30 minuti (la temperatura del forno è indicativa e varia da forno a forno).

Fateli raffreddare, farciteli con la crema pasticciera e spolverateli con lo zucchero a velo.