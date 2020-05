Il Pd chiede bonus mobilità anche ai Comuni sotto i 50mila abitanti

È allo studio il riconoscimento, su proposta della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, di un buono di mobilità alternativa per i residenti delle città metropolitane e delle aree urbane con più di 50mila abitanti per l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita e/o di monopattino. Un bonus volto ad evitare il meno possibile l’utilizzo dell’auto e/o dei mezzi pubblici per recarsi a lavoro o per svolgere servizi di prossimità.

Come Pd Provinciale Chieti, in considerazione del fatto che in Abruzzo insiste la Via Verde Costa dei Trabocchi e che cinque Comuni della sola Provincia di Chieti hanno ottenuto dalla Fiab il riconoscimento della “Bandiera Gialla” quali Comuni che hanno messo in pratica politiche concrete per la mobilità in bicicletta, abbiamo formulato ai nostri rappresentati in Regione e al Governo la richiesta di estendere il riconoscimento del “Bonus Mobilità” anche ai Comuni sotto i 50mila abitanti.

Il sussidio, da quanto si apprende, consisterà nel finanziamento fino a 500 euro per "l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini".

Auspichiamo che la nostra proposta sia accolta favorevolmente e che il bonus mobilità sia esteso anche ai Comuni sotto i 50mila abitanti.