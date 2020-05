A Pescara all’incontro in Regione per l’avvio della stagione balneare

Il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello sono intervenuti stamane a Pescara all’incontro promosso dalla Regione Abruzzo per l’avvio della stagione balneare con la presenza degli assessori regionali Nicola Campitelli e Mauro Febbo e della Direzione Marittima di Pescara.

Il sindaco di San Salvo ribadisce come l’economia della città si regga attraverso il settore turistico che risentirà in maniera negativa per il Covid-19. “Gli operatori turistici – ha commentato il sindaco – sono in attesa di risposte per ripartire per la nuova stagione. In particolare si è parlato degli stabilimenti balneari e in particolare delle spiagge libere che dovranno essere gestite dai Comuni. Si sta cercando di capire con quali risorse e con quali modalità questo dovrà avvenire”.

“Da parte nostra – conclude il sindaco Magnacca – con ‘Ripartiamo insieme’ stiamo creando tutte le opportunità perché le attività abbiano un supporto economico per riavviare un settore estremamente vitale a San Salvo per centinaia di famiglie con tutto il suo indotto”.