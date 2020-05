La dedica del sindaco Tiziana Magnacca agli infermieri, “Grazie per aver dato un contributo alla sanità”

“Chi sono gli infermieri? Sono donne e uomini impavidi che giammai in questa emergenza pandemica hanno tentennato fra la paura e il senso del dovere per assistere in ospedale, nelle case di cura o a casa quanti hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria”. E’ il messaggio del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, nella Giornata internazionale dell'infermiere tesa a riconoscere e valorizzare il contributo degli infermieri nella società.

“Emergenza coronavirus che ha evidenziato il valore degli infermieri nella gestione della salute dei cittadini. E come anche gli infermieri abbiano dovuto dare il loro contributo di vite umane nell’assistenza ai pazienti curati per il coronavirus. Ritengo che chi amministra la cosa pubblica debba fare uno sforzo – aggiunge il sindaco – per un riconoscimento, oltre che contributivo anche funzionale, del ruolo della professione degli infermieri e della loro piena centralità nella cura dei cittadini”.

Una dedica particolare del sindaco Magnacca agli infermieri del nostro territorio che si sono ammalati. “A tutti loro un affettuoso saluto, con l’augurio di pronta guarigione a chi è ancora ammalato, e un grande ringraziamento per aver dato un contributo alla sanità con professionalità e dedizione. Ancora grazie alle infermiere e agli infermieri”.