San Salvo, proroga della validità della carta d'identità

Il Sindaco

Visto l’art. 104 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia”

► informa

che la validità delle carte di identità, scadute o in scadenza a partire dal 17 marzo 2020 è prorogata fino al 31 agosto 2020.

Considerato che fino alla fine del periodo di emergenza le aperture al pubblico degli uffici sono limitate ai servizi indifferibili, le carte di identità potranno essere rilasciate esclusivamente se ricorrono nel contempo le seguenti particolari condizioni:

1) il cittadino è sprovvisto della carta e non ha altro documento di riconoscimento in corso di validità;

2) il cittadino dimostri di avere una grave e comprovata urgenza.

Si rammenta, infine, che la suddetta proroga non opera ai fini della validità del documento ai fini dell’espatrio.

La validità all’espatrio rimane quindi quella indicata nel documento.

► informazioni

Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune (telefono n. 0873/340223

email: dnicola@comune.sansalvo.ch.it - rdandrilli@comune.sansalvo.ch.it