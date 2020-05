A 25 anni dalla scomparsa Davide Bucci, beniamino di San Salvo anche prima del tragico incidente

San Salvo vedeva in quel ragazzo un idolo, in una maniera trasversale nelle varie generazioni. Davide Bucci era conusciuto per le sue grandi doti calcistiche dai più e per le sue doti umane dai suoi stretti famigliari e amici, spesso i campioni lo sono in campo ma anche nella vita; in una piccola cittadina di provincia ci si conosce tutti, tutta la società è come una famiglia, una congrega di amici o perlomeno buoni conoscenti.

Il suo ricordo e il ricordo della tragedia reso indelebile dall' intitolazione dello stadio comunale. La sua vita e la sua morte sono un indissolubile senso di appartenenza alla città e alla sua storia.

La storia interrotta, del giovane calciatore di provincia con una brillante carriera davanti e stroncata da un incidente stradale, rimarrà nel cuore della città.