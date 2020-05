Dal Governo ancora stop allo spostamento tra Regioni

La possibilità di anticipare i tempi previsti per quanto concerne lo spostamento tra regioni confinanti, è stato sollecitato dal presidente Marco Marsilio in occasione della videoconferenza che i presidenti di Regione hanno avuto con il presidente del Consiglio Conte a inizio settimana. La proposta del presidente Marsilio, condivisa da altri suoi colleghi governatori, purtroppo, non ha avuto riscontro da parte degli esponenti del Governo. Al momento rimane quindi impossibile poter anticipare un progressivo e graduale ritorno alla mobilità interregionale, così come avvenuto per i lavoratori pendolari, senza disposizioni del Governo centrale. Il presidente Marsilio nel corso della videoconferenza aveva messo in evidenza le difficoltà che si sono registrate in questi mesi da parte di chi, vivendo al confine con un'altra regione, spesso non poteva incontrarsi con i propri familiari che, seppur per poche centinaia di metri, ricadevano in territorio non abruzzese.