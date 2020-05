L'Abruzzo chiede l'istituzione della Zona Economica Speciale

Il presidente Marco Marsilio ha inviato una lettera al Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l'istituzione della Zes (Zona economica speciale). "Le Zone Economiche Speciali, definite un vero e proprio “vaccino contro la crisi” ora più che mai - ha scritto il Presidente Marsilio - possono fungere da strumento per favorire l’uscita dalla crisi, resa ancora più grave dall’impatto del blocco produttivo. Per queste ragioni sono a chiedere un riscontro celere della proposta avanzata dalla Regione Abruzzo che merita ora, e non domani, l’istituzione della propria Zona Economica Speciale per poter dare al proprio territorio - conclude - le risposte che merita al pari delle altre Regioni del Centro Sud che già da tempo hanno avuto la possibilità di usufruire di questo prezioso strumento".