Il Pd sul rilancio del San Pio: "Dov'è l'unità invocata dalla Magnacca?"

L’unità sul San Pio di Vasto tanto invocata dal Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, è durata il tempo di un comunicato stampa e di un’uscita sui giornali. Prima si fa promotrice di un “Patto” con i sindaci in cui chiede unità senza distinzioni di appartenenza politica poi convoca un vertice con la Regione Abruzzo per sollevare le criticità e per sottolineare la necessità di un rilancio dell’Ospedale di Vasto invitando solo i sindaci di centrodestra. Che fine ha fatto l'unità tanto invocata? Perché il sindaco di Vasto, Francesco Menna non è stato invitato?

Sulla veridicità delle parole della Magnacca di unità e condivisione sul San Pio avevamo già espresso le nostre perplessità all’indomani della sottoscrizione del “Patto” ritenendolo solo una mera e pura propaganda elettorale. Oggi le nostre perplessità trovano piena conferma. Non vogliamo ora scendere nella polemica ma era giusto rimarcare come sono andati i fatti. Fatti che dimostrano ancora una volta che alla base della politica del centrodestra c'è solo la propaganda elettorale e non la reale intenzione di risolvere le criticità e di salvaguardare e rilanciare non solo il San Pio ma l'intero territorio come l'intero comparto industriale.

Al netto di ciò concordiamo pienamente con il Sindaco di Vasto, Francesco Menna di convocare quanto prima un nuovo incontro a Vasto allargato a tutti i sindaci di qualunque appartenenza politica perché a differenza della Magnacca, di Budano e degli altri sindaci del centrodestra, il sindaco Menna e il Pd all’unità ci hanno sempre creduto e si sono sempre battuti perché dinanzi a problematiche che riguardano il territorio come appunto il San Pio e/o le crisi aziendali che il Vastese sta attraversando, non ci deve essere colore politico. Il Sindaco di Vasto Francesco Menna lo sta dimostrando nei fatti. Il Pd Provinciale di Chieti altrettanto.

Ci appelliamo pertanto ai sindaci del centrodestra a fare lo stesso e a mettere in pratica quel "Patto dei Sindaci" tanto invocato e sbandierato alla stampa.