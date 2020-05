San Salvo: degrado della rotonda all'uscita della Trignina, protesta degli automobilisti

Inviamo questa specifica protesta alla provincia di Chieti ed anche all’Amministrazione di San Salvo per lo stato di degrado della rotonda che si trova lungo la strada provinciale di collegamento da San Salvo a Montenero di Bisaccia, alla Superstrada Trignina e che fa accedere alla Contrada Bufalara, a Montalfano ed alla zona industriale della città di San Salvo, forse non c’è strada più trafficata di questa a San Salvo.

Come si può evincere dalle foto fatte stamani l’erba ormai nasconde completamente la visuale, quindi chi si appresta a percorrere la rotonda viaggia al buio, non sa se può attraversarla perché ha la precedenza oppure fermarsi perché la deve dare la precedenza, considerando che noi automobilisti abbiamo un rapporto complicato con le rotonde, confondiamo la rotonda da una ordinaria strada di incrocio nel quale io che vengo da destra ho sempre la precedenza, cosa sbagliata.

Vorrei aggiungere che la rilevanza della strada è tale che nei programmi dei lavori di sfalcio dell’erba dovrebbe avere la priorità assoluta e in questo caso invito l’amministrazione Comunale di San Salvo ad unirsi a noi nel protestare per cotanto immobilismo.

Poi la Provincia con tutte le aziende presenti credo che non avrà difficoltà a reperire una interessata a tenere in ordine e pulita la rotonda medesima, anzi a noi risulta che ci sono aziende che hanno dichiarato un interesse in tal senso.

In buona sostanza inoltriamo a mezzo pec questa protesta sia alla Provincia di Chieti che al Comune di San Salvo, poiché siamo stanchi di tanto lassismo e menefreghismo nei confronti di noi automobilisti sia nelle pulizie delle rotonde, sia nella segnaletica orizzontale e verticale, sia nei parcheggi e nei sensi unici disadorni, contrari ad ogni logica stradale che non mettono in nessun conto la sicurezza dei pedoni, degli automobilisti e del traffico viario in genere. Una città che potrebbe essere gestita in modo armonico, ordinato e severo invece langue abbandonata e disadorna, caotica e sregolata.

Per tornare alla rotonda vogliamo sperare in un pronto intervento che eviti incidenti e danni morali, fisici ed economici a noi automobilisti vessati già da tante tasse e imposte di bollo ingiusti.