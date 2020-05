Poiana ferita su carreggiata dell' A14, poliziotti la salvano

Una poiana è stata salvata da morte sicura dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud: l'animale, ferito a un'ala, giaceva sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A14 nei pressi dell'uscita Val di Sangro. Gli agenti per mettere in salvo l'animale ed evitare ripercussioni sulla circolazione, dopo aver bloccato il traffico, si sono avvicinati con cautela al rapace che, visibilmente disorientato, continuava a spostarsi sulla carreggiata. Utilizzando la giacca della divisa sono riusciti a coprire la poiana, recuperarla e metterla in sicurezza. Il rapace è stato affidato al Centro recupero fauna selvatica di Pescara.