SanSalvo.net INFORMA con Matjan Academy: ultima videolezione

La sesta ed ultima video lezione della serie di allenamenti base da svolgere in casa per superare l'emergenza sanitaria (leggi) e ripartire con un migliore forma psicofisica.

Racchiuso in 6 videolezioni, "SanSalvo.net INFORMA con Matjan Academy", rimane a Vostra disposizione sul nostro canale YouTube (vedi lez. 1) (vedi lez. 2) (vedi lez. 3) (vedi lez. 4) (vedi lez. 5). Ringraziamo il Maestro Ottavio Tramonte, istruttore di Allenamento Funzionale WTA.

Matjan Academy chiude qui, in questa fase, il cerchio con i tutorial online!

Il Movimento non può essere "virtuale" quello che stiamo vivendo è una parentesi, ma online non può essere “sempre” il tuo tempo, la tua professione, la tua vita!



L’attività fisica non può essere virtuale, può esserlo in caso di distanza non colmabile, ma no, non possiamo pensare che senza sapere, vedere, conoscere chi c'è dall'altra parte del monitor sia benessere o movimento!



Dove le esecuzioni, l'abbinamento degli esercizi, il tipo di intensità, DEV’essere sempre personalizzata sulla propria persona.

La palestra è un tempio, un agorà, dove imparare il movimento del corpo, rispettala!



Il corpo necessita di condivisione, persone vicine, di occhi, comprensione, attenzione, e tutto questo non è online, è solo ON LIVE!

Ma magari questo periodo ci ha fatto capire tante cose, compreso chi lavora per il benessere ed ha radicato e ben presente il rispetto per voi e per il vostro corpo cosa sia.



Ci vediamo là fuori, per Conoscere assieme la Differenza.



Ottavio Tramonte