Riaperture dal 18 maggio: l’ordinanza di Marsilio per la Regione Abruzzo

In seguito all’accordo tra il Governo e le Regioni, che ha stabilito il via libera ad alcune attività, è stata firmata in serata da Marsilio l’ordinanza regionale per le riaperture a partire da lunedì 18 maggio.

Si stabilisce che le attività di ristorazione saranno aperte esclusivamente su prenotazione, ripartiranno anche le attività ricreative di balneazione e in spiaggia, le strutture alberghiere, le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, rifugi montani ed escursionistici, acconciatori, estetiste, centri benessere, agriturismi, commercio al dettaglio, mercati, fiere. Sempre seguendo le misure contenitive di distanziamento e uso delle mascherine e disposizioni specifiche per ogni attività (in allegato).

Viene anche disciplinata l’attività delle autoscuole che riprendono con esami ed esercitazioni e attività formativa a distanza.

Tornano a provare anche artisti e musicisti e sarà consentito andare a caccia di tartufi e funghi, oltre che l’allevamento e l’addestramento di volatili. Sarà inoltre permesso recarsi nelle seconde case pernottando dal venerdì alla domenica.

Resta invece sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini.

ALLEGATI: