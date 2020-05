San Salvo, richiesta rimborso buoni mensa scolastici e scuolabus non utilizzati

“Sin dall’inizio del diffondersi dell’epidemia questa Amministrazione comunale ha inteso essere vicina alle famiglie e in particolare a coloro che si trovano in situazione di disagio. Non riprendendo più le lezioni scolastiche ora diamo la possibilità alle famiglie con i figli che frequentano le scuole e hanno utilizzato la mensa scolastica o il trasporto comunale, di richiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati o delle somme versate per lo scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020”. Lo annuncia il sindaco Tiziana Magnacca che ha dato mandato ai competenti assessorati di predisporre un’apposita modulistica per presentare richiesta di rimborso a partire da lunedì prossimo, 18 maggio 2020.

“In particolare – spiega l’assessore ai Trasporti Tonino Marcello – si potrà richiedere il rimborso delle somme pagate per gli abbonamenti ridotti, trimestrali o annuali per il periodo dal 4 marzo fino alla fine dell'anno scolastico”.

Invece l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza segnala che alla domanda, che potrà essere presentata fino alle ore 13.00 di venerdì 29 maggio 2020, dovranno essere allegati i buoni pasto non utilizzati.

La modulistica può essere scaricata dal sito comunale nella sezione avvisi o recandosi direttamente agli uffici comunali.

MODULO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA (pdf)

MODULO RIMBORSO SCUOLABUS (doc)