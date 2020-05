Elisa Marinelli: “La Provincia di Chieti si impegni nella pulizia delle strade di competenza”

Lo sfalcio dell’erba su tutte le aree di competenza Provinciale sono da sempre lasciate in condizioni pessime, cosi come il presidente della Protrignina, ha rilevato nello snodo che collega la zona industriale e gli accessi alle strade per Montalfano, Montenero di Bisaccia e allo svincolo della “Trignina”, succede anche, ad esempio, nella strada denominata SP 197, che collega San Salvo all’ingresso Autostrada A14 ,come ben noto a tutti, altra arteria molto importante ed ingresso della nostra città.

Questa mancanza di interesse verso il controllo e la programmazione di questi lavori,

mette in pericolo chi, ogni giorno percorre queste strade, la maggior parte delle volte per motivi lavorativi!

Da Consigliera Provinciale di questo territorio sono stata sempre attenta a questo problema sollecitando ogni volta l’intervento immediato dell’ufficio manutenzione della Provincia di Chieti, cosa che farò anche in questo caso e che continuerò a fare, lavorando affinché si rispettino tutti gli impegni per garantire una maggiore sicurezza ad ogni automobilista che le percorre.

Ricordo inoltre come il lavoro all’interno della città continua ed è sempre scrupoloso, attraverso un cronoprogramma dei lavori che interessa lo sfalcio dell’erba, la pulizia delle strade ordinaria e straordinaria, la riorganizzazione della segnaletica stradale e tanti altri lavori che ci permettono di vivere al meglio questa città; grazie all’amministrazione comunale di San Salvo ed all'impegno all’assessore alla Manutenzione e Ambiente di questo Comune, Giancarlo Lippis.