Tirocini: confermata sospensione fino a decisione Regioni

Rimangono sospesi i tirocini extracurriculari per i quali è richiesta la presenza sul posto di lavoro del tirocinante. Gli uffici regionali del Dipartimento Lavoro hanno emesso un avviso con il quale viene confermata la linea stabilita nell'ordinanza n. 51 del 30 aprile del Presidente della Giunta regionale e successivamente puntualizzata nella circolare esplicativa del 4 maggio. "La Regione - è scritto nell'avviso - non appena sarà pubblicato il nuovo provvedimento governativo contenente le misure da adottare dal prossimo 18 maggio, alla luce anche di quanto formalmente rappresentato in materia di tirocini dalla Conferenza delle Regioni, ed in ogni caso all'esito della riunione del Coordinamento tecnico delle Regioni convocata per il giorno 19 maggio p.v., valuterà la possibilità e le modalità di ripresa dei tirocini extracurriculari e curriculari in presenza in azienda".

La proroga dell'attuale disciplina, disposta dall'ordinanza n. 51, prevede che i tirocini extracurriculari e curriculari potranno proseguire o essere attivati solo ed esclusivamente in modalità di formazione a distanza ove ne ricorrano le condizioni, mentre, si ribadisce, quelli che richiedono espressamente la presenza fisica del tirocinante sul luogo di lavoro sono sospesi. Dalla riunione del coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni, fissata per il prossimo 19 maggio, si saprà se anche i tirocini in presenza potranno riprendere. Gli uffici regionali provvederanno ad emettere un nuovo avviso alla luce di quanto deciso nella riunione di martedì 19 maggio.